Çorum'da otomobilin çarptığı anne ve çocuğu yaralandı
Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı anne ve 12 yaşındaki çocuğu yaralandı.
Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı anne ve 12 yaşındaki çocuğu yaralandı.
Ali E. (28) idaresindeki 66 BD 982 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Buharaevler 5. Cadde'de yolun karşısına geçmeye çalışan Esra Ç. (38) ile 12 yaşındaki çocuğu M.İ.Ç.’ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan anne ve çocuğu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Alkollü olduğu öğrenilen sürücü Ali E., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.