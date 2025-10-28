Osmancık'ta MEB Arama Kurtarma Ekibi AFAD akreditasyon sınavına girdi

Çorum'un Osmancık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) akreditasyonu kapsamında uygulamalı sınava girdi.

Osmancık Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde başlayan sınav, AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yapıldı.

Sınavda ekip üyeleri enkazda arama kurtarma, yaralı tahliyesi, temel ilkyardım, ip bağlama teknikleri ve olay yeri güvenliği gibi konularda bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak sergiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Osmancık'ta kurulan MEB AKUB'un Çorum genelinde milli eğitim müdürlükleri arasında akreditasyon sürecinde olan tek birim olduğunu söyledi.

Ekibin afet ve acil durumlarda hızlı, bilinçli ve organize şekilde görev yapabilmesi için uzun süredir eğitim aldığını dile getiren Makineci, AFAD uzmanlarının değerlendirmesinin ardından tamamlanacak sınavla arama kurtarma biriminin resmi olarak akredite olacağını kaydetti.