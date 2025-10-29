Çorum'da yıldırım isabet eden evde çıkan yangın söndürüldü
Çorum'da yıldırım isabet etmesi sonucu iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Celilkırı köyünde Halil D'ye ait iki katlı evde yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık, jandarma ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında evin çatısı ile ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine de sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
