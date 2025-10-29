Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da yıldırım isabet eden evde çıkan yangın söndürüldü

        Çorum'da yıldırım isabet etmesi sonucu iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 10:02 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da yıldırım isabet eden evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da yıldırım isabet etmesi sonucu iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Celilkırı köyünde Halil D'ye ait iki katlı evde yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık, jandarma ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında evin çatısı ile ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

        Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine de sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!

        Benzer Haberler

        Çorum'da trafoda meydana gelen arıza elektrik kesintisine neden oldu
        Çorum'da trafoda meydana gelen arıza elektrik kesintisine neden oldu
        Çorum'da hastaneden yakınları tarafından alınmayan yaşlı kadın huzurevine y...
        Çorum'da hastaneden yakınları tarafından alınmayan yaşlı kadın huzurevine y...
        Çorum'da Kargı Panayırı kapsamında Vosvos Festivali başladı
        Çorum'da Kargı Panayırı kapsamında Vosvos Festivali başladı
        Çorum'daki 22 okuldan öğretmen ve öğrenciler Avrupa'da eğitim görecek
        Çorum'daki 22 okuldan öğretmen ve öğrenciler Avrupa'da eğitim görecek
        Osmancık'ta MEB Arama Kurtarma Ekibi AFAD akreditasyon sınavına girdi
        Osmancık'ta MEB Arama Kurtarma Ekibi AFAD akreditasyon sınavına girdi
        Çorum'da vatandaşlar 102 metrelik Türk bayrağı ile yürüdü
        Çorum'da vatandaşlar 102 metrelik Türk bayrağı ile yürüdü