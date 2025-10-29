Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorumlu genç Cumhuriyet Bayramı'nda 1100 metre rakımlı tepeye Türk bayrağı dikti

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir genç, 1100 rakımlı tepeye Türk bayrağı dikerek hayalini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 10:33 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:33
        Çorumlu genç Cumhuriyet Bayramı'nda 1100 metre rakımlı tepeye Türk bayrağı dikti
        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir genç, 1100 rakımlı tepeye Türk bayrağı dikerek hayalini gerçekleştirdi.

        Oğuzlar Belediyesinde çalışan 29 yaşındaki Burhan Bektaş, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki Çağıltepe mevkisine Türk bayrağı dikmeye karar verdi.

        Kendi imkanlarıyla temin ettiği 5 metrelik bir direk ve Türk bayrağını yanına alan Bektaş, bir bölümünü 1983 model otomobiliyle katettiği yolculuğunu yaklaşık 2 saatte tamamlayarak Çağıltepe'ye ulaştı.

        Direği Çağıltepe'nin zirvesine yerleştiren ve Türk bayrağını göndere çeken Bektaş, bu sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

        Bektaş, AA muhabirine, dışarıdan Oğuzlar'a gelenleri ilk olarak Çağıltepe'nin karşıladığını, uzun zamandır buraya Türk bayrağı dikmeyi hayal ettiğini söyledi.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hayalini gerçeğe dönüştürmeye karar verdiğini belirten Bektaş, "Çağıltepe'ye insan zor çıkıyor. Yol yok, 1100 rakıma çıkmak gerekiyor." dedi.

        İlçeye gelenlerin Türk bayrağını göreceğini dile getiren Bektaş, "Obruk Barajı'na çok misafir geliyor. Doğasıyla, havasıyla, suyuyla ilçemiz çok misafir ağırlıyor. 2 saat uğraşıdan sonra çıktım, bayrağı diktim, gururlandım ve böyle bir klip yaptım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

