GÜNCELLEME - Serinova Belde Belediye Başkanı Çakmak, Çorum'daki trafik kazasında yaralandı

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Çakmak'a geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çalgan, tedavi sürecinin en kısa sürede tamamlanmasını temenni etti.

Çakmak'ın, Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na katılmak üzere Çorum'a giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Salih Çakmak'ın kaza nedeniyle bel bölgesinde oluşan bir rahatsızlıktan ötürü operasyon geçirdiği ve yataklı serviste tedavisine başlandığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

