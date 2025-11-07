Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 23:35 Güncelleme: 07.11.2025 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Berkay Ç. İdaresindeki 55 FV 047 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Organize Sanayi kavşağında, İbrahim K'nin kullandığı 42 AKV 049 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Ali Y. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        Sürücüsüz kaza
        Sürücüsüz kaza
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Çorum'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        Çorum'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiyeyi seferber etti
        Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiyeyi seferber etti
        Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
        Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı