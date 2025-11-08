Çorum'da 4,83 promil alkollü sürücüye 55 bin 347 lira para cezası

İşlemleri için polis merkezine götürülen V.T'nin kullandığı minibüs trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.

Polis, V.T'ye "ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak" suçlarından toplam 55 bin 347 lira para cezası verdi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Yapılan kontrolde sürücü V.T'nin (29) 4,83 promil alkollü olduğu, daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi.

