        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da Gazzeliler yararına kermes düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:26 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:26
        Çorum'un Alaca ilçesinde öğrenciler, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Gazze halkına destek olmak amacıyla kermes düzenledi.

        Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)" kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda açılan kermeste, Hafız Süleyman Coşkun İmam Hatip ile Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Alaca İmam Hatip, Selin Şahin ile Denizhan ortaokullarının öğrenci ve velilerince hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

        Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin de kermesi ziyaret ederek alışveriş yaptı.

        Kermes alanında ayrıca Gazze'de insanların verdiği yaşam mücadelesini anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

        Sergiden elde edilen gelirin Gazze halkı yararına kullanılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

