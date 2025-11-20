Sungurlu Belediyesinin "Hoş Geldin Bebek Projesi" sürüyor

Sungurlu Belediyesi, Aile Yılı kapsamında başlatılan "Hoş Geldin Bebek Projesi" doğrultusunda yeni doğan bebeklerin ailelerine bakım seti hediye ediyor.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gözde Aydın Narin'i ziyaret etti.

Setlerin bir bölümünü ailelere ulaştırılmak üzere Gebe Okulu yetkililerine teslim eden Dere, servis çalışanlarıyla sohbet etti.

Dere, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ailenin güçlendirilmesini önemsediklerini söyledi.

Yeni doğan bebeklerin sağlıklı bir başlangıç yapması için aileleri desteklediklerini belirten Dere, "Ailelerin yanında olduğumuzu hissetmesi bizler için kıymetli. Bu setler küçük bir hediye gibi görünse de büyük bir sevgi ve destek mesajı taşıyor." dedi.

Dere, belediye ekiplerinin, hastane tarafından iletilen yeni doğum bilgileri doğrultusunda aileleri evlerinde ziyaret ederek bakım setlerini teslim etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.