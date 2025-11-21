Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 9 bin 800 lira çıktı

        Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 9 bin 800 lira bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 21:05 Güncelleme: 21.11.2025 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 9 bin 800 lira çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 9 bin 800 lira bulundu.

        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi Sitesi'nde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, çevrede yaptıkları kontrolde N.Y'yi dilenirken yakaladı.

        Zabıta Müdürlüğüne getirilen N.Y'ye yapılan üst aramasında, dilencilik yaparak elde ettiği değerlendirilen 9 bin 800 lira bulundu.

        Kente başka bir şehirden geldiği belirlenen N.Y'ye, Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı, paraya ise el konuldu.

        Açıklamada, duygu istismarı yaparak haksız kazanç elde eden kişilere para verilmemesi gerektiği de vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?

        Benzer Haberler

        Kadınlar afişleri şık çantalara dönüştürüyor
        Kadınlar afişleri şık çantalara dönüştürüyor
        Çorum'da aranan 5 kişi yakalandı
        Çorum'da aranan 5 kişi yakalandı
        Esnaftan para toplayan dilencinin üzerinden 9 bin TL çıktı
        Esnaftan para toplayan dilencinin üzerinden 9 bin TL çıktı
        Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu
        Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
        Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu