Çorum'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 9 bin 800 lira çıktı

Açıklamada, duygu istismarı yaparak haksız kazanç elde eden kişilere para verilmemesi gerektiği de vurgulandı.

Kente başka bir şehirden geldiği belirlenen N.Y'ye, Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı, paraya ise el konuldu.

Zabıta Müdürlüğüne getirilen N.Y'ye yapılan üst aramasında, dilencilik yaparak elde ettiği değerlendirilen 9 bin 800 lira bulundu.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi Sitesi'nde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

