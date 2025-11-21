Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu

        Çorum'un Alaca ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 16:55 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:55
        Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'un Alaca ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

        Hasan Dilmen'den (80) haber alamayan yakınları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

        İhbar üzerine Günhan Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, Dilmen'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dilmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, evde karbonmonoksit gazı tespit edildi.

        Dilmen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

