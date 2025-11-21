Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu
Çorum'un Alaca ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.
Hasan Dilmen'den (80) haber alamayan yakınları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.
İhbar üzerine Günhan Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, Dilmen'i yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dilmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ekiplerce yapılan incelemede, evde karbonmonoksit gazı tespit edildi.
Dilmen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
