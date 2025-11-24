Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törende ilçedeki imam hatip okullarında Aybüke öğretmen için yapılan hatmin duası okundu.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve öğrenciler, törenin ardından Aybüke öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

Vali Çalgan gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencileri ve meslektaşları tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğunu söyledi.

Aybüke öğretmenin mesleğini büyük bir aşkla yaptığını belirten Çalgan, "Geçtiğimiz yıl yine burada ailesine demiştim ki, 'Aybüke hoca şehit olmadan önce sadece sizin kızınızdı ama şehit olduktan sonra bütün memleketimizin evladı oldu.' Acısını hepimiz yüreğimizde yaşıyoruz. Bu özel günde dualarımız kendisiyle beraber. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.