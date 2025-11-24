Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 16:00 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

        Törende ilçedeki imam hatip okullarında Aybüke öğretmen için yapılan hatmin duası okundu.

        Çorum Valisi Ali Çalgan, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve öğrenciler, törenin ardından Aybüke öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

        Vali Çalgan gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencileri ve meslektaşları tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğunu söyledi.

        Aybüke öğretmenin mesleğini büyük bir aşkla yaptığını belirten Çalgan, "Geçtiğimiz yıl yine burada ailesine demiştim ki, 'Aybüke hoca şehit olmadan önce sadece sizin kızınızdı ama şehit olduktan sonra bütün memleketimizin evladı oldu.' Acısını hepimiz yüreğimizde yaşıyoruz. Bu özel günde dualarımız kendisiyle beraber. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

        Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Arca Çorum FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrıldı
        Arca Çorum FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrıldı
        Çorum'da çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi
        Tartıştığı eski damadını silahla vurdu
        Tartıştığı eski damadını silahla vurdu
        Çorum'da çarpışan otomobil ile hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Çorum'da çarpışan otomobil ile hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Çorum'da bir kişi eski kayınpederi tarafından silahla yaralandı
        Çorum'da bir kişi eski kayınpederi tarafından silahla yaralandı
        Kesim sahasında yangın paniği: 80 ster çam ağacı zarar gördü
        Kesim sahasında yangın paniği: 80 ster çam ağacı zarar gördü