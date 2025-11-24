Çorum'da çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi
Çorum'da bir bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çorum'da bir bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hamamlıçay köyü Merkez Bahçeleri mevkisinde Mustafa B'ye ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.