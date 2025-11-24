Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi

        Çorum'da bir bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 08:56 Güncelleme: 24.11.2025 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da bir bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Hamamlıçay köyü Merkez Bahçeleri mevkisinde Mustafa B'ye ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle bağ evi kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Çin'den Japonya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Japonya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!

        Benzer Haberler

        Tartıştığı eski damadını silahla vurdu
        Tartıştığı eski damadını silahla vurdu
        Çorum'da çarpışan otomobil ile hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Çorum'da çarpışan otomobil ile hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Çorum'da bir kişi eski kayınpederi tarafından silahla yaralandı
        Çorum'da bir kişi eski kayınpederi tarafından silahla yaralandı
        Kesim sahasında yangın paniği: 80 ster çam ağacı zarar gördü
        Kesim sahasında yangın paniği: 80 ster çam ağacı zarar gördü
        Tartıştığı kişilerden şikayetçi olmaya gitti, fenalaşarak öldü: 2 tutuklama
        Tartıştığı kişilerden şikayetçi olmaya gitti, fenalaşarak öldü: 2 tutuklama
        Şehir merkezine birkaç kilometre uzaklıkta: Gün batımı manzarasıyla mest ed...
        Şehir merkezine birkaç kilometre uzaklıkta: Gün batımı manzarasıyla mest ed...