Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Eroğlu ile sözleşme imzaladı.

Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Hüseyin Eroğlu'nun 1. Lig'in en tecrübeli ve en iyi teknik direktörü olduğunu söyledi.

Eroğlu'nun kariyerinde 4 şampiyonluğunun bulunduğunu belirten Korkmazoğlu, "Hüseyin hocamızla görüştüğümüzde beşinci şampiyonluğu için buraya çağırdığımızı söyledik. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Kupayı kendisinden istiyoruz." dedi.

Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmek üzere Eroğlu ile anlaştıklarını dile getiren Korkmazoğlu, "Kısa vadeli hedefimiz bu takımı Süper Lig'e taşımak. Orta vadeli hedefimiz, Anadolu'nun yıldızlarını içinde barındıracak bir yıldızlar akademisini kurmak. Uzun vadeli planlar Çorum FK'yi Avrupa'ya entegre etmektir." diye konuştu.

Hüseyin Eroğlu ise güzel bir heyecan ve mutluluk yaşadığını anlattı.