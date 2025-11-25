Sungurlu Belediye Başkanı Dere, üniversite öğrencileriyle buluştu

Etkinliğe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütük, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, Sungurlu MYO Müdürü Özlem Bal da katıldı.

Dere, "Gençlerimizin her zaman yanındayız. Sungurlu’nun geleceğini onlarla birlikte kuruyoruz. Bu tür buluşmalar bizler için de yol gösterici oluyor." dedi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

