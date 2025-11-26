Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da eskiyen kıyafetler ebru desenleriyle yenileniyor

        BETÜL BALABAZ - Çorum'da açılan ebru kursunda kadınlar, deforme olmuş kıyafetleri ebru tekniğiyle boyayıp yenileyerek tekrar kullanılabilir hale getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 12:05 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da eskiyen kıyafetler ebru desenleriyle yenileniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BETÜL BALABAZ - Çorum'da açılan ebru kursunda kadınlar, deforme olmuş kıyafetleri ebru tekniğiyle boyayıp yenileyerek tekrar kullanılabilir hale getiriyor.

        Çorum Belediyesi bünyesinde Velipaşa Konağı'nda faaliyet gösteren Geleneksel El Sanatları Merkezi'nde açılan kursta kadınlar, rengi solmuş, modası geçmiş kıyafetler ile ev tekstili ürünlerini ebru tekniğiyle boyuyor.

        Yeni bir form kazanan tekstil ürünlerinin "sürdürülebilir üretim" mantığıyla satılmasıyla hem kursiyerlere gelir sağlanıyor hem de atıl tekstil ürünleri ekonomiye kazandırılıyor.

        Geleneksel El Sanatları Merkezi Sorumlusu Hilal Irmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun en önemli hedefinin geri dönüşüme katkı sağlamak olduğunu söyledi.

        Kursta kadınların geleneksel el sanatı öğrenmesinin yanı sıra geri dönüşüm bilinci kazandığını belirten Irmak, "2017 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'nden ilham alarak, biz de geri dönüşüme nasıl katkı sağlayabileceğimizi düşündük ve kumaşa ebru tekniğini uygulamaya karar verdik. Kursumuzda kadınlar üretim sürecine katılmış oluyor." dedi.

        - Kağıttan kumaşa uzanan bir yolculuk

        Ebru eğitmeni Çiğdem Karaç da eğitim sürecinde klasik ebru tekniklerini temel aldıklarını belirterek, "Ebru sanatına öncelikle kağıt üzerinde uygulamalarda bulunarak başladık. Daha sonra fular, runner, şal, eşarp gibi ürünler ortaya çıkardık. Hocamızın tasarımlarıyla ebruyu giyim üzerinde ölümsüzleştirdik." diye konuştu.

        Ebru sanatıyla yapılan boyanın uzun ömürlü olduğunu anlatan Karaç, "Kumaş özel bir teknikle suda bekletiliyor. Ardından yapılan yıkama işlemiyle boya sabitleniyor. 6 yıl önce yapılan çalışmalar hala öğrenciler tarafından kullanılıyor." dedi.

        Karaç, ziyaretçilerin kursa gelip çalışmaları inceleyebildiğini, alışveriş yapabildiğini söyledi.

        - "Atmaya kıyamadığımız eşyaları yeniden değerlendiriyoruz"

        Kursiyer Aynur Aras ise kursa kendini geliştirmek ve sosyalleşmek amacıyla katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Kurs sürecinde hem teknik beceri kazanıyor hem de günlük hayatta kullanılabilir ürünler ortaya çıkarıyoruz. Fular, şal, yastık kılıfı gibi ürünleri daha önce de yapmıştık. Bugün ise atmaya kıyamadığımız, bir kenarda beklettiğimiz eşyaları yeniden değerlendiriyoruz. Seramik, ayakkabı, kot pantolon ve tişört gibi aklımıza gelen her yüzeye ebru uyguluyoruz ve yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz. Kullanmadığım fularımı da burada yeniden baskıyla değerlendirdim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!

        Benzer Haberler

        Sungurlu polisi kadınlara 'KADES'i anlattı
        Sungurlu polisi kadınlara 'KADES'i anlattı
        Çorum'da motosiklet kazası: 2 yaralı
        Çorum'da motosiklet kazası: 2 yaralı
        Sungurlu'da polis ekiplerinden kadınlara KADES tanıtımı yapıldı
        Sungurlu'da polis ekiplerinden kadınlara KADES tanıtımı yapıldı
        Çorum FK'nin yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu takımla ilk antrenmana çı...
        Çorum FK'nin yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu takımla ilk antrenmana çı...
        Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı
        Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı
        Çorum'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı