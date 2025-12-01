Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 18:29 Güncelleme: 01.12.2025 - 18:29
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Çorum’un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

        Doğan I. yönetimindeki 60 ABS 985 plakalı otomobil, Tokat-Ankara kara yolu Alaca Çopraşık mevkisinde Yusuf G. idaresindeki 06 BD 9349 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle Doğan I’nın kullandığı araç yol kenarındaki tarlaya savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Doğan I. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Sevim G. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

