        Çorum Haberleri

        Çorum baklavası coğrafi işaretle tescillendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 15:50 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:50
        Çorum baklavasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çorum baklavasının ustalık ve sabır gerektiren özel bir lezzet olduğu bildirildi.

        Çorum baklavası için 23 Şubat 2024'te Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldığı belirtilen açıklamada, coğrafi işaret tesciliyle bir geleneksel lezzetin resmi olarak koruma altına alındığı vurgulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum baklavası ile kentteki coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 28'e yükseldiğine işaret etti.

        Tescilin Çorum'un gastronomi alanındaki marka değerini güçlendirdiğine dikkati çeken Aşgın, şunları kaydetti:

        "Ustalık ve sabır gerektiren bu özel lezzet, Çorum mutfağının eşsiz dokusunu yansıtıyor. Çorum son yıllarda gastronomi alanında öne çıkan şehirlerden biri. Sürdürülebilir gastronomi vizyonumuz doğrultusunda, geleneksel lezzetlerimizin tanıtımı ve korunmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

