GÜNCELLEME - Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışmasına ara verildi

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ailesince kayıp ihbarı yapılan 69 yaşındaki kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Dün öğle saatlerinde ilçe merkezine 3 kilometre mesafede, Obruk Barajı kıyısındaki bağ evine gitmek üzere evinden ayrılan Yılmaz Erdem'in geri dönmemesi üzerine yakınlarınca kayıp ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine İl AFAD Müdürlüğü, Oğuzlar Belediyesi ve Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, Erdem'in bağ evine gelip iş kıyafetleri giydiği, yaklaşık 4 saat sonra bağ evinden iş kıyafetleriyle ilçe merkezi istikametine ayrıldığı belirlendi. Erdem'in cep telefonunun da bağ evinde bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin bağ evinin bulunduğu Çeşnon mevkisinde arama çalışmalarına jandarma arama köpeği de katıldı. Ekiplerce 3 farklı dronla havadan yapılan aramada da netice alınamayınca, arama çalışmaları bağ evinin kenarında bulunduğu Obruk Barajı gölünde yoğunlaştı.

Bölgeye gelen AFAD'ın dalgıç arama kurtarma ekibi, baraj gölünde arama çalışması yaptı.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AA muhabirine, arama çalışmalarına komando birliğinin de katıldığını söyledi.

Arama çalışmalarının gün boyu devam ettiğini belirten Cebeci, "Fiziki aramalar sonucunda maalesef şu ana kadar hiçbir sonuç elde edemedik, kendisine ulaşamadık. Dalgıç ekibimizin mücadelesiyle inşallah güzel bir haber almayı umut ediyoruz." dedi.

Havanın kararması nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına ara verildiği, çalışmaların yarın sabah saatlerinde yeniden başlatılacağı bildirildi.

Öte yandan, Erdem'in kendi bağ evine girdiği ve çıktığı anlar, başka bir bağ evinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.