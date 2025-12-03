Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        GÜNCELLEME - Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışmasına ara verildi

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ailesince kayıp ihbarı yapılan 69 yaşındaki kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 20:21 Güncelleme: 03.12.2025 - 20:21
        GÜNCELLEME - Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışmasına ara verildi
        Dün öğle saatlerinde ilçe merkezine 3 kilometre mesafede, Obruk Barajı kıyısındaki bağ evine gitmek üzere evinden ayrılan Yılmaz Erdem'in geri dönmemesi üzerine yakınlarınca kayıp ihbarı yapıldı.

        İhbar üzerine İl AFAD Müdürlüğü, Oğuzlar Belediyesi ve Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, Erdem'in bağ evine gelip iş kıyafetleri giydiği, yaklaşık 4 saat sonra bağ evinden iş kıyafetleriyle ilçe merkezi istikametine ayrıldığı belirlendi. Erdem'in cep telefonunun da bağ evinde bulunduğu öğrenildi.

        Ekiplerin bağ evinin bulunduğu Çeşnon mevkisinde arama çalışmalarına jandarma arama köpeği de katıldı. Ekiplerce 3 farklı dronla havadan yapılan aramada da netice alınamayınca, arama çalışmaları bağ evinin kenarında bulunduğu Obruk Barajı gölünde yoğunlaştı.

        Bölgeye gelen AFAD'ın dalgıç arama kurtarma ekibi, baraj gölünde arama çalışması yaptı.

        Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AA muhabirine, arama çalışmalarına komando birliğinin de katıldığını söyledi.

        Arama çalışmalarının gün boyu devam ettiğini belirten Cebeci, "Fiziki aramalar sonucunda maalesef şu ana kadar hiçbir sonuç elde edemedik, kendisine ulaşamadık. Dalgıç ekibimizin mücadelesiyle inşallah güzel bir haber almayı umut ediyoruz." dedi.

        Havanın kararması nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına ara verildiği, çalışmaların yarın sabah saatlerinde yeniden başlatılacağı bildirildi.

        Öte yandan, Erdem'in kendi bağ evine girdiği ve çıktığı anlar, başka bir bağ evinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

