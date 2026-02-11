Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Çorum'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Çorum'da minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Giriş: 11.02.2026 - 13:24 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:24
        GÜNCELLEME - Çorum'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çorum'da minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Nadir E. yönetimindeki 19 ND 243 plakalı minibüs, Çorum-Samsun kara yolu Kaymakçı mevkisinde, aynı yönde seyreden Vedat E'nin kullandığı 57 ABB 515 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada, minibüste bulunan Fatma E. ile kızı Merve E. (25) yola savrulurken, sürücü bariyere çarparak duran araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile eşi ve kızı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Merve E, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunun Samsun istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.



