        Çorum Haberleri

        Çorum'da tırın çarptığı bisikletli çocuğun ölümüyle ilgili davada yeniden bilirkişi incelemesi yapılacak

        Çorum'da, kullandığı tırla çarptığı bisikletli çocuğun ölmesiyle ilgili hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 10.02.2026 - 14:42 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:42
        Çorum'da tırın çarptığı bisikletli çocuğun ölümüyle ilgili davada yeniden bilirkişi incelemesi yapılacak
        Çorum'da, kullandığı tırla çarptığı bisikletli çocuğun ölmesiyle ilgili hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Çorum 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kullandığı tırla çarptığı Edanur Yılmaz'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Birkan Y. gelmedi.

        Duruşmaya, Edanur Yılmaz'ın ailesinin yanı sıra Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi İsmail Kula ile Bisikletli Yaşam Platformu üyeleri katıldı.

        Mahkeme, yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Edanur Yılmaz'ın ailesinin avukatı Serdar Can, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere, bugüne kadar yalnızca bir kez talimat yoluyla duruşmaya katılan sanığın bu davranışının vicdani sorumluluk taşıdığı kanaati uyandırmadığını söyledi.

        Trafik bilirkişi raporunda sanığın "tali kusurlu" sayılmasına itiraz ettiklerini aktaran Can, itirazın üst kurul tarafından kabul edildiğini ve dosyanın yeniden bilirkişi incelemesine alındığını belirtti.

        Haziran ayında yeniden görülecek duruşmada sanığın en üst hadden cezalandırılması ve tutuklanmasını talep edeceklerini dile getiren Can, adaletin yerini bulacağına inandıklarını kaydetti.

        Çorum'da Birkan Y. idaresindeki tır, geçen yıl 29 Ağustos'ta Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde bisiklet süren 11 yaşındaki Edanur Yılmaz'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

