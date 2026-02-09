Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 23:46 Güncelleme: 09.02.2026 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


        Ulukavak Mahallesi'nde, S.Y. (41) idaresindeki 19 ABV 871 plakalı otomobil ile O.Y. (20) yönetimindeki 18 AB 878 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, bir apartmanın bahçe duvarındaki demir korkulukları yıkarak bahçeye düştü. Otomobil ise park halindeki bir araca çarparak durdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari aracın sürücüsü O.Y. ile otomobilde bulunan H.N.Y. (9) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı
        Çorum'da muhtarlara yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi
        Çorum'da muhtarlara yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi
        Çorum'da muhtarlara bağımlılıkla mücadele eğitimi
        Çorum'da muhtarlara bağımlılıkla mücadele eğitimi
        Çorum'da traktör otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Çorum'da traktör otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Çorum'da traktör ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
        Çorum'da traktör ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı