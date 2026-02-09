Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da muhtarlara yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi

        Çorum Hitit Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, İletişim Ofisi iş birliğiyle "Çorum Muhtarları İçin Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Programı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 20:58 Güncelleme: 09.02.2026 - 20:58
        Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, bağımlılığın yalnızca bireyi değil aileyi, toplumu ve devleti de olumsuz etkilediğini belirtti.

        Mercan, "Bağımlılık sadece bireyi değil aynı zamanda aileyi, toplumu ve devletimizi olumsuz etkileyen bir faktör. Güçlü Türkiye, güçlü bireylerden oluşan bir Türkiye ile mümkündür. Bireyleri bağımlılıklardan ne kadar uzaklaştırabilir ve ne kadar eğitimli hale getirebilirsek, ülkemizin geleceğini de o kadar güçlü şekilde hazırlamış oluruz." dedi.

        Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise düzenlenen eğitimin muhtarlar açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, üniversite olarak yürütülen çalışmalarda bilimin rehberliğini esas aldıklarını ifade etti.

        Baykam, "Yapılan her etkinlikte ve yaklaşımda bilimin ışığını önemsiyoruz. Konuyu hep birlikte ele alarak, bilimsel bilgiler ışığında değerlendirmeler yapılmasını hedefledik. Bu eğitimle katılımcıların farklı açılardan donanım kazanacağına inanıyoruz." diye konuştu.

        Program kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Zehra Ünal, "Bağımlılık Türleri ve Toplumsal Etkileri" başlıklı sunumunda bağımlılık çeşitleri ve toplum üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi verdi. Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Nur Pehlivan tarafından "Etik, Gizlilik ve Damgalamayı Önleyici Yaklaşımlar", Doç. Dr. Recep Aydın tarafından ise "Risk Faktörleri ve Erken Uyarı İşaretleri" konularında sunumlar yapıldı.

        Hitit Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Selin Özakar Akça da eğitimlerin mahalle ölçeğinde koruyucu ve önleyici çalışmalara katkı sağlayacağını belirterek, "Bu eğitim kapsamında yapılan bilgi ve deneyim paylaşımının, risk altındaki bireylerin erken tespitine ve ilgili destek mekanizmalarına yönlendirilmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sunumlarda, bağımlılıkla mücadelede erken farkındalığın önemi ile yerel yöneticilerin üstlenebileceği roller ele alındı.

