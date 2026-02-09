Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

        Çorum'da milletvekillerinin ismini kullanarak işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 12:04 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:04
        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekillerinin ismini kullanarak işe yerleştireceklerini vadettikleri kişilerden 3 ile 5 bin dolar arasında değişen meblağlarda para aldıkları iddia edilen H.B, D.K. ile G.U. hakkında soruşturma başlatıldı.


        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Dolandırıldıkları tespit edilen yaklaşık 50 kişiyle ilgili ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

