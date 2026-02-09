Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 13:44 Güncelleme: 09.02.2026 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

        Kamuran Şimşek (44) yönetimindeki 06 BDE 382 plakalı otomobille Zeki Odabaşı’nın (61) kullandığı 19 HE 667 plakalı traktör, Osmancık-Çorum kara yolu Toprak Sanayi bölgesinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada traktör sürücüsü Odabaşı ile otomobil sürücüsü Şimşek ve oğlu Kaan Hakkı (18) yaralandı.


        Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kamuran Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Çorum'da işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
        Çorum'da işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
        İskilip'te Kuva-yi Milliye Müftüsü İsmail Hakkı Efendi kabri başında anıldı
        İskilip'te Kuva-yi Milliye Müftüsü İsmail Hakkı Efendi kabri başında anıldı
        Alaca'da kamyon, elektrik ve telefon hatlarına zarar verdi
        Alaca'da kamyon, elektrik ve telefon hatlarına zarar verdi
        Çorum'da yangın çıkan bağ evi kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da yangın çıkan bağ evi kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da bağ evinde yangın
        Çorum'da bağ evinde yangın
        Çorum'da bağ evi alevlere teslim oldu
        Çorum'da bağ evi alevlere teslim oldu