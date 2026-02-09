Çorum'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.



Kamuran Şimşek (44) yönetimindeki 06 BDE 382 plakalı otomobille Zeki Odabaşı’nın (61) kullandığı 19 HE 667 plakalı traktör, Osmancık-Çorum kara yolu Toprak Sanayi bölgesinde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada traktör sürücüsü Odabaşı ile otomobil sürücüsü Şimşek ve oğlu Kaan Hakkı (18) yaralandı.





Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kamuran Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

