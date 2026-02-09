Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. H.H.K. yönetimindeki 06 FNT 84 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Yaydiğin Kavşağı'nda, aynı yönde seyreden K.G. idaresindeki 55 ES 446 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

