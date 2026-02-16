Canlı
        Çorum Haberleri

        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı

        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı yakalandı.

        Giriş: 16.02.2026 - 17:57 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:57
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 9-16 Şubat'ta çalışma yapıldı.

        Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheliyi yakaladı.

        Ayrıca kayıp ihbarı yapılan 5 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.

