        Haberleri

        Cumhuriyet Halk Partisi Osmancık İlçe Teşkilatının yeni hizmet binası açıldı

        CHP Osmancık İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı.

        Giriş: 16.02.2026 - 19:33 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:33
        Kızılırmak Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki yeni parti merkezinin açılış törenine CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ile partili yöneticiler ve üyeler katıldı.

        CHP Osmancık İlçe Başkanı Mahmut Özhan Arslan, törende yaptığı konuşmada, yeni ilçe teşkilatı binasının genel merkezin ve partililerin desteğiyle hazırlandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

        CHP milletvekilleri Enginyurt ve Tahtasız da konuşmalarda yeni ilçe teşkilatı binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

