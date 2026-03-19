Çorum FK, Iğdır FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'de Arca Çorum FK, 22 Mart Pazar günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Teknik direktör Uğur Uçar, Bülent Üstüner Antrenman Sahası'nda yapılan idman öncesinde gazetecilere, göreve geldikleri günden bu yana takımın olumlu bir ivme yakaladığını söyledi.



Takım içinde güçlü bir birliktelik oluştuğunu vurgulayan Uçar, "Geldiğimizden beri iyi gidişatımız var. Oyuncular sahada adeta aile gibi mücadele ediyor, sisteme bağlı kalıyor. Bu da sonuçlara yansıyor. İnşallah sezon sonuna kadar bu şekilde devam eder." dedi.



Oyunculara sahip oldukları kaliteyi hatırlattıklarına işaret eden Uçar, oluşturulan aile ortamının sahaya olumlu yansıdığını dile getirdi.



Taraftar desteğinin önemine değinen Uçar, "Sezon sonuna kadar aynı desteğin süreceğine inanıyorum. Bize inanmaya devam etsinler. İnşallah biz de onlara kupayı armağan edeceğiz." diye konuştu.









- Samudio'dan taraftara çağrı



Kanat oyuncusu Braian Samudio ise takımda forma rekabetinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Tüm oyuncuların sahaya çıktığında en iyi performansını sergilemesi gerekiyor. Bu hafta forma şansı buldum. Bir gol ve bir asistle katkı sağladım, bu da beni mutlu etti." ifadesini kullandı.



Taraftara çağrıda bulunan Samudio, "Sizleri her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Stadı doldurun, çünkü sizler bizim 12. oyuncumuzsunuz." değerlendirmesinde bulundu.







