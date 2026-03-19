        Çorum FK, Iğdır FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig'de Arca Çorum FK, 22 Mart Pazar günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 20:30 Güncelleme:
        Teknik direktör Uğur Uçar, Bülent Üstüner Antrenman Sahası'nda yapılan idman öncesinde gazetecilere, göreve geldikleri günden bu yana takımın olumlu bir ivme yakaladığını söyledi.

        Takım içinde güçlü bir birliktelik oluştuğunu vurgulayan Uçar, "Geldiğimizden beri iyi gidişatımız var. Oyuncular sahada adeta aile gibi mücadele ediyor, sisteme bağlı kalıyor. Bu da sonuçlara yansıyor. İnşallah sezon sonuna kadar bu şekilde devam eder." dedi.

        Oyunculara sahip oldukları kaliteyi hatırlattıklarına işaret eden Uçar, oluşturulan aile ortamının sahaya olumlu yansıdığını dile getirdi.

        Taraftar desteğinin önemine değinen Uçar, "Sezon sonuna kadar aynı desteğin süreceğine inanıyorum. Bize inanmaya devam etsinler. İnşallah biz de onlara kupayı armağan edeceğiz." diye konuştu.




        - Samudio'dan taraftara çağrı

        Kanat oyuncusu Braian Samudio ise takımda forma rekabetinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Tüm oyuncuların sahaya çıktığında en iyi performansını sergilemesi gerekiyor. Bu hafta forma şansı buldum. Bir gol ve bir asistle katkı sağladım, bu da beni mutlu etti." ifadesini kullandı.

        Taraftara çağrıda bulunan Samudio, "Sizleri her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Stadı doldurun, çünkü sizler bizim 12. oyuncumuzsunuz." değerlendirmesinde bulundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!

        Benzer Haberler

        Çorum FK, Iğdır FK'yi yenerek galibiyet serisine devam etmek istiyor Uğur U...
        Çorum FK, Iğdır FK'yi yenerek galibiyet serisine devam etmek istiyor Uğur U...
        Çorum'da bayram öncesinde trafik denetimleri arttırıldı: Vali Çalgan ve Baş...
        Çorum'da bayram öncesinde trafik denetimleri arttırıldı: Vali Çalgan ve Baş...
        Dodurga'da mezarlıklarda arife günü yoğunluğu yaşandı
        Dodurga'da mezarlıklarda arife günü yoğunluğu yaşandı
        İskilip'te şehit kabirleri ziyaret edildi
        İskilip'te şehit kabirleri ziyaret edildi
        Bayat'ta bayramlaşma töreni düzenlendi
        Bayat'ta bayramlaşma töreni düzenlendi
        Takla atan otomobilde ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı
        Takla atan otomobilde ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı