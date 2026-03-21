Çorum'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Çorum’da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Murathan Y. idaresindeki 19 ABL 594 plakalı otomobil ile Özcan B'nin kullandığı 35 BFT 590 plakalı cip, Çorum-Ortaköy yolu Karacaköy yol ayrımında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte cipte bulunan Rıza B, Emine B, Zehra B. ile Dilek A. yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

