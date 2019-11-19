Çorum Tarım Fuarı 8. kez kapılarını açıyor

Çorum’da bu yıl 8. düzenlenecek olan Tarım Fuarı 2124 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tarım Fuarı ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Atlas Fuarcılık yetkilisi Fevzi Atasagun, günümüzde tarımdaki gelişmelerin en iyi takip edildiği yerlerin tarım fuarları olduğunu belirterek, dünyada ve ülkemizde yapılan tarım fuarlarının tarımdaki yeni gelişmeleri üreticilere sunarak teknolojiyi üretenler ile kullananlar arasında bir köprü görevi gördüğünü söyledi.

Fuarın amacının tarım ve hayvancılığı daha ileri seviyelere gelmesi yaygınlaştırılması ve tarımla uğraşan ciftçilerin hayvancılık sektörünün sektördeki gelişmeleri makine ve teçhizatlarını yakından takip etmelerini sağlamak olduğunun altını çizen Atasagun, fuarın tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen modern alet ve makine ile diğer tarımsal girdilerin sergileneceği ve alım, satım, bilgi alışveriş imkanının elde edileceği tarım fuarında yeni teknoloji ürünü traktörler, biçer döverler, toprak işleme, ekim dikim makineleri, modern sulama aletleri, hayvancılıkla ilgili modern alet ekipmanları, tohum, yem ve katkı maddeleri, ilaç, gübre, örtü alet ve ekipmanları, diğer tarımsal alet, ekipmanları görme değerlendirme, alım ve satım imkanları oluşturacağını kaydetti.

2124 Kasım tarihlerindeki fuara 500 firmanın katılacağını anlatan Atasagun, bu yılki fuarı canlı hayvan fuarıyla birlikte organize edileceğini dile getirdi. 23 Kasım’da saat 12:00 de Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri tarafından Simental Buzağı ve Güzellik Yarışması yapılacağını bildiren Atasagun, herkesi fuara davet etti.

Toplantıya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Borsa Başkanı Naki Özkubat, İlçe Kaymakamları, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve bazı Belediye Başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ÇORUM 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:27

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.