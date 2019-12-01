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Ahlatcı ve Aşgın'dan Sungurlu çıkarması AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; "AK Parti ne kadar ...

İHA

Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür" dedi.

Ahlatcı ve Aşgın'dan Sungurlu çıkarması AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; "AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür"

Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür" dedi.
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın ilçe ziyaretleri sürüyor. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sungurlu ilçe teşkilatını ziyaret eden Ahlatcı, partililerle bir araya geldi.
Burada bir konuşma yapan Ahlatcı, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmesi, bu dönemde verecekleri mücadelenin başarısına bağlı olduğunu belirterek, "Yaşadığımız sıkıntıları, acıları, ödediğimiz bedelleri unutmadık.Ama bunlar, bizim moralimizi bozmak yerine azmimizi kamçıladı.Her defasında önce Allah'a sığınarak sonra millete güvenerek mücadele bayrağımızı yükselterek hedeflerimize ulaşacağız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vaktidir" dedi.
Teşkilat ziyaretinin ardından Ahlatcı ve Aşgın esnaf turu yaparak bol kazançlar temennisinde bulundular. Ahlatcı ve Aşgın son olarak İlçe Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

ÇORUM

01 Aralık 2019 Pazar

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