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Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin projesine TKDK’dan hibe desteği

İHA

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin 1 milyon 900 bin TL yatırım tutarına sahip süt toplama projesine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hibe verilecek.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin projesine TKDK’dan hibe desteği

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin 1 milyon 900 bin TL yatırım tutarına sahip süt toplama projesine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hibe verilecek.
Proje kapsamında Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 1 adet süt soğutma ve depolama tankı, 10 adet araç üstü süt taşıma tankı, 1 adet saf su cihazı, 1 adet süt analiz cihazı, 3 adet süt toplama aracı ve 1 adet süt taşıma kamyonu (20 ton kapasiteli) alacak. 1,9 milyon TL’lik yatırım tutarlı projeye TKDK yüzde 50 hibe ödeyecek.
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, “2019 yılında onaylanan 500 bin TL tutarındaki Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) projesiyle Alaca, Sungurlu, Boğazkale ilçelerine bağlı Miyane Sultan (Alaca), Büyükhırka (Alaca), Kalecikkaya (Alaca), Bolatçık (Alaca), İmat (Alaca), Ünalan (Alaca), Mehmetbeyli (Sungurlu), Alembeyli (Sungurlu), Kaymaz (Boğazkale), Emirler (Boğazkale) köylerindeki süt üreticisinden toplanan çiğ sütün, muhafazası, nakli ve pazarlanmasına imkân sağlayacak 10 adet mobil süt toplama tesisi kurulacak. Yine 2019 yılında Birlik 1 milyon 250 bin TL tutarındaki onaylanan Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme projesiyle 2 adet rulo balya makinesini üreticilerinin hizmetine sunmuş olacaktır. 2020 yılında TKDK verilen proje ile çiğ süt kalitesini daha da artırmak artan maliyetleri azaltmak ve laboratuar cihazlarının teknolojiye uygun hale getirmek için alınacak makine ekipmanlar ile birliğimiz gücüne güç katacaktır” dedi.
TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer de, “TKDK’nın IPARD II 8. Başvuru Çağrısıyla, işleme ve pazarlama başlığı altında yer alan süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhaneler, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması yatırımlarını desteklediğini söyledi.
Yalvaçer, bu çağrıda sadece makineekipman alımı ve işletmenin öz tüketimi için yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, hizmet ve görünürlük alımlarına hibe desteği verildiğini, destek oranlarının üretici örgütlerine yüzde 50 iken, gerçek ve diğer tüzel kişiliklere yüzde 40 olarak uygulandığını sözlerine ekledi

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