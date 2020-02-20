Vali Çiftçi, babasının doğum gününde aldığı küpeleri İdlib’e bağışlayan Ayşegül’ü kabul etti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, valilik öncülüğünde başlatılan “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız” kampanyası çerçevesinde savaş mağdurları için babasının kendisine doğum gününde aldığı hediyeyi bağışlayan Ayşegül Kaşnakçı’yı kabul etti.

13 yaşındaki özel eğitim öğrencisi Ayşegül Kasnakçı, Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık, babası Mehmet ve annesi Meryem Kasnakçı ile birlikte Çorum Valiliği’ni ziyaret etti. Ziyarette Vali Çiftçi, örnek davranışından dolayı Kasnakçı’ya teşeşkkür belgesi verirken, Kasnakçı’da Vali Çiftçi’ye kendi yaptığı resmi hediye etti.

2011 yılından bugüne Suriye’de, İdlib’te büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirten Vali Çiftçi, rejimin insafsızca kendi insanlarını, hastaneleri, pazar yerlerini, okulları bombaladığını, insanlarında canlarını kurtarmak için zaman zaman Türkiye sınırına, zaman zamanda dünyanın başka yerlerine göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Vali Çiftçi, son zamanlarda İdlib’ten sınırımıza, güvenli bölgeye doğru bir insan hareketi başladığını hatırlattı.

İçişleri Bakanlığı’nın “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız” anımsatan Çiftçi, “Bu kampanya çerçevesinde bütün valiliklerimiz hamiyetperver milletimizin yardımlarına başvurdular. Çorum’da da bu kampanya bir karşılık buldu. Kampanya kapsamında toplanan yardımları zaman zaman Suriye sınırı, İdlib’te bulunan insanlara ulaştırdık” dedi.

Bu kampanya çerçevesinde Dodurga’da yaşayan Ayşegül’ün örnek bir davranış sergilediğini anlatan Vali Çiftçi, “Kendisi 8. Sınıf öğrencisi. Küpelerini İdlib’teki mağdur ve muhtaç insanlara bağışlanmak üzere Dodurga Kaymakamlığımıza bağışladı. Kaymakamlığımızda bunu tutanak halinde kabul ederek bize ulaştırdı. Ayşegül’ün küpelerini sarrafta bozdurduk, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açılan hesaba yatırdık. Bu hafta içerisinde yine İdlib’le ilgili kampanyayı sonlandırıyoruz. Ayşegül’ün hediye ettiği küpesiyle beraber 500 paket gıda yardımını sınır bölgemize ulaştırmış olacağız. Bu duyarlı davranaşından dolayı Ayşegül’ü ve böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesine teşekkür ediyorum”



“Haberlerde görünce çok üzüldüm”

Babasının doğum günü için aldığı hediyeleri İdlib’e bağışlayan Ayşegül Kasnakçı ise, “Haberlerde görünce çok üzüldüm. Duygulandım. Bende küpelerimi bağışlamak istedim. Sonra da bunu aileme dedim. Ailemde çok sevindi. Küpelerimi bağışladım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.