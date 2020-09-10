Çorum’a düve merkezi kurulacak

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’a düve merkezi kurulması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti. Ceylan, ziyarette birliğin çalışmaları hakkında Başkan Yılmaz Kaya’dan bilgi aldı.

Çorum’un hayvancılıkta merkez olması için düve merkezi kuracaklarını dile getiren Ceylan, “Merkez 17 milyon 500 bin TL’ye mal olacak. Bu merkezde yetiştirdiğimiz düvelerin Avrupa standartlarında kayıtları tutularak sadece Türkiye’ye değil yurt dışına ihracatını yapacağız. 5 yıl içerisinde bunu gerçekleştireceğiz. DOKAP’a projeyi sunduk. Bakanımızla görüştük. İlk etapta yıllık 500, 5 yılda ise 5 bin düve üretimi yapmayı planlıyoruz” dedi.

Çorum’u tarımda bir numara yapmak için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Milletvekili Ceylan, sertifikalı tohumda büyük bir mesafe kat edildiğini, bu yıl 500 ton sertifikalı tohum üretildiğini gelecek yıl bu oranı 3 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ceylan, süt fiyatlarının düzenlemesi konusunda da Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde görüşme yapacağını kaydetti.



'3 yılda 14.5 milyon TL’lik yatırım yaptık'

Damızlık Sığır Yetiştircileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, bütün enerjilerini üyelere daha iyi hizmet verebilmek için harcadıklarını dile getirdi.

3 yıl gibi kısa bir zamanda 100 köyde bulunan soğut süt toplama zincirini 200 köye çıkarttıklarını anlatan Kaya, “Günlük toplanan süt miktarını 70 tondan 150 tona çıkarttık. Hedefimiz süt alınmayan köylere süt tankı koyarak sütlerin alınmasını sağlamak. Süt kalitesini artırarak, ekonomiye kazandırmaktır” diye konuştu.

Birlik olarak göreve geldikleri günden itibaren 14,6 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını anlatan Yılmaz Kaya, “Yonca, fiğ, yulaf ve diğer kaba yemlerin tarlada biçimi, toplanması ve silajı yapılarak paketlenmesini için valiliğimize sunulan projeyle alınan ekipmanların desteğiyle gücüne güç katan birliğimiz, 2 yıl gibi kısa bir sürede kaba yem hizmetlerinden devletimize stopaj ve KDV olarak 1 milyon 500 bin TL ödeme yapmıştır. Damızlık işletmelerinin en büyük sıkıntılarından biri olan kaba yem ilimizde büyük ölçüde çözülmüştür. Verilen yonca, ot silaj paketleme makinesiyle 2020 yılı için sözleşmeli mısır ve yonca ekimi yapılmıştır. Yonca, arpa, fiğ silaj paketleme makinesiyle birlikte üyelerimizin ihtiyacını karşılamak için 3 bin dönüm yonca, fiğ, arpa biçimi yapılarak üyelerimize teslim edilmiş ve ot silajı ihtiyaçları karşılanmıştır. Artan kesif yem fiyatlarına karşılık kaba yem tedariki yapılarak üyelerimizin maliyetlerini düşürerek üretime destek sağlanmaktadır. aile işletmelerine 500 kg. ve 1000 kg. silaj paketlerinin yanı sıra yonca, fiğ, yulaf, arpa silajı dahil olmak üzere 12 ay üyelerimize kaba yeme ulaşma imkanı sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Kırsaldan şehre göçü engellemek için ev kadınlarının desteklenmesi gerektiğini söyleyen Kaya, hayvancılığın ve tarımın yükünü kadınlar çektiğini sözlerine ekledi.



'Lafla peynir gemisi yürümüyor'

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, yapılan hizmetlerin AK Parti’nin millete olan borçları olduğunu belirterek, yapılan hizmetlerin takibini hep beraber yaptıklarını ifade etti.

Lafla peynir gemisinin yürümediğini belirten Ahlatcı, “Bazılarının yaptığı gibi sokak sokak gezerek bu hizmetler kentimize gelmez. Fotoğraf çektirmekle bazı şeyler olmuyor. Gecegündüz demeden memleketimiz için çalışıyoruz. Çorum’a katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. 19 yıldır birileri konuştu AK Parti yaptı. Bundan sonra da böyle olacak” dedi

İncelemeler sırasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı,AK Parti Merkez İlçe başkanı Erhan Akar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay da hazır bulundu.

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