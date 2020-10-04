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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti İlçe Başkanı Okudan Toki konutlarını inceledi

İHA

AK Parti İlçe Başkanı Okudan Toki konutlarını inceledi

AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yapımı devam eden Esentepe Şenyurt Toki konutlarını ziyaret etti.
İlçe Başkanı Şerif Okutan, “Bugün burada kuraları çekilen ve yapımının sonuna yaklaştığımız Esentepe Şenyurt Toki konutları toplamda 218 daire 2 dükkandan oluşmakta. AK Parti hükümeti döneminde ilçemize toplamda 4 etaptan oluşan 1. Etap Koyun Baba Toki konutları 224 daire, 2. Etap Gemici Toki konutları 200 daire, 2 dükkan, 3. Etap Şenyurt Esentepe Toki konutları 218 daire, 2 dükkan ve 4. Etap Koyun Baba Toki konutları 357 daire, 3 dükkandan oluşmakta toplamda ilçemize 999 daire, 7 dükkan kazandırdık." dedi.
Ziyaret sonrası bir açıklama yaparak 5. Etap Toki’yi de Osmancık'a kazandıracaklarını belirten Okudan, "Osmancık halkının talebine göre 5. etap Toki’yi de memleketimize kazandıracağız. Osmancık yapılan bütün hizmetler bizi ziyadesi ile memnun etmekte. Halkımız istesin bizde devlet olarak, hükmet olarak, Milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya’nın girişimleri ile yaptıralım diyoruz. Sonuna yaklaştığımız 3. Etap Toki konutları hak sahiplerine ve memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Şantiye şefi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ihale teslim süresi normalde Nisan 2021 olan projeyi yüklenici firma hızlı bir şekilde yapmış bu ayın 10’unda geçici kabul için müracaat yapılacak daha sonra eksikler giderilecek ve yapılan planlamaya göre vatandaşlarımız 12. ayda taşınmış olacaklar. Bizde bu Özverili ve hızlı çalışmadan dolayı 4 ay erken taşınacak olan vatandaşlarımız adına yüklenici firmaya ve şantiye şefi Ergün Şahan’a teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

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