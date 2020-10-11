Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık’ta toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık’ta toprağa verildi

İHA

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık’ta toprağa verildi

Trabzon İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murat Avcı motosikletiyle görevden evine giderken korkuluklara çarparak vefat etti. Avcı, bugün baba ocağı Çorum’un Osmancık ilçesi Başpınar köyünde toprağa verildi.

Uzman Çavuş Murat Avcı, Trabzon'da motosikletiyle görevden evine giderken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Avcı, bugün baba ocağı olan Çorum’un Osmancık ilçesi Başpınar köyüne getirildi. Uzman Çavuş Avcı’nın (28) naaşı gözyaşları ile karşılandı. Baba ocağında helallik alınmasının ardından Başpınar Köyü Ulucami’ne getirilen Avcı’nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Oğlunu asker selamı vererek uğurladı
Baba İbrahim, anne Selime ve iki kız kardeşi gözyaşları içerisinde Avcı’nın tabutuna sarılırken anne Selime Avcı oğlunu asker selamı vererek son yolculuğuna uğurladı. Uzman Çavuş Murat Avcı’nın naaşına sarılı Türk bayrağı ve fotoğrafı baba İbrahim Avcı’ya ilçe kaymakamı Ayhan Akpay tarafından teslim edildi.

Cenazeye Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık Emniyet Müdürü Burak Gülcan, Jandarma Komutanı Teğmen Nuri Uyar ve köy halkı katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Astsubay Emre Dokumacı, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Emre Dokumacı, son yolculuğuna ...
Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlandı
Çorumlu şehit düğün hazırlığındaydı Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER Çorumlu şehit düğün hazırlığındaydı Çorumlu şehit son ...
Ceylan’dan Mecitözü yolunda inceleme AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan: “2021 yılı sonunda Çorum’daki ilçelerimizin yollarının yüzde 90’ını tamamlamış olacağız”
YEREL HABERLER Ceylan’dan Mecitözü yolunda inceleme AK Parti MKYK ...
Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Öğrencisinin şehit haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı İskilip ilçesinde teknik direktörlük yapan Nihat Armutçu; “Emre, hep mahsundu, bir tane güldüğü fotoğrafını bulamadım” “Vatan sağolsun, Emre mekanın cennet olsun evladım, varsa bir hakkım helal olsun sende helal edersin inşallah”
YEREL HABERLER Öğrencisinin şehit haberini alınca gözyaşlarına hakim ...
Çorum'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Çorum'a şehit ateşi düştü
Çorum’a şehit ateşi düştü Nişanlı olan şehit Astsubay Dokumacı’nın 2019 yılında sınavları kazanarak astsubay olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Çorum’a şehit ateşi düştü Nişanlı olan şehit Astsubay ...
5 gündür aranıyordu, 200 metrelik uçurumda ölü bulundu
YEREL HABERLER 5 gündür aranıyordu, 200 metrelik uçurumda ölü ...
Çorum’da “Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesi hayata geçti Proje kapsamında 30 kursiyere glutensiz yiyecek yapımı için alanında uzman şef ve şef yardımcıları tarafından eğitimler verilecek
YEREL HABERLER Çorum’da “Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesi ...
Avrupa’da yaşayan Çorumlulardan 19 öğrenciye tablet hediye
YEREL HABERLER Avrupa’da yaşayan Çorumlulardan 19 öğrenciye tablet ...
Milletvekili Ceylan, Abdülkerim Kurt’a tekerlekli sandalye hediye etti
YEREL HABERLER Milletvekili Ceylan, Abdülkerim Kurt’a tekerlekli ...
Osmancık'ta anız yangını
YEREL HABERLER Osmancık'ta anız yangını
3 yaşındaki R.E., sessiz sedasız toprağa verildi
YEREL HABERLER 3 yaşındaki R.E., sessiz sedasız toprağa verildi
Sıklık tabiat parkı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Sıklık tabiat parkı hizmete açıldı
ÇESOB Başkanı Gür’den hastane market ihalesinin A101’e verilmesine tepki ÇESOB Başkanı Recep Gür: "Zincir markerler artık mahalle ve sokağı da aşarak kamu kurum ve kuruluşlarına da girmeye başladı"
YEREL HABERLER ÇESOB Başkanı Gür’den hastane market ihalesinin ...
Minik Rüzgar toprağa verildi Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner: "Minik Rüzgar melek oldu"
YEREL HABERLER Minik Rüzgar toprağa verildi Sungurlu Belediye ...
Rüzgar Ege'nin annesi ve erkek arkadaşı suçlamaları kabul etmedi
YEREL HABERLER Rüzgar Ege'nin annesi ve erkek arkadaşı suçlamaları ...
Çorum’da pandemi kurallarını ihlal eden bin 629 kişiye 1 milyon 610 bin 641 TL para cezası
YEREL HABERLER Çorum’da pandemi kurallarını ihlal eden bin 629 ...
Kanuni Sultan Süleyman Camii ibadete açıldı
YEREL HABERLER Kanuni Sultan Süleyman Camii ibadete açıldı
Ölen 3 yaşındaki erkek çocuğa 'cinsel istismar' iddiasında ifadeler ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER Ölen 3 yaşındaki erkek çocuğa 'cinsel istismar' ...
Cinsel istismara uğrayan ve yaşamını yitiren minik Rüzgar’ın yürek burkan hikayesi 3 yaşındaki Rüzgar 1.5 ay önce kalp ameliyatı olmuş
YEREL HABERLER Cinsel istismara uğrayan ve yaşamını yitiren minik ...
Hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğa 'cinsel istismar' iddiası; anne ile erkek arkadaşı gözaltında (2)
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğa 'cinsel ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X