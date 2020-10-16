Polisten koronavirüs denetiminde yayalara 'sigara' uyarısı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, koronavirüs tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimde polis ekipleri, yürürken sigara içenleri yaya olarak kullanmamaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Meydanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında, dron destekli olarak maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Uygulama sırasında bazı kişilerin maskelerini çene altlarına indirerek, yolda yürürken sigara içtikleri görüldü. Bunun üzerine polis ekipleri, yaya olarak sigara kullanılmaması yönünde uyarıda bulundu. Maske takmadığı belirlenenler, ekipler tarafından uyarılırken, daha önce uyarıldığı tespit edilenlere de para cezası kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-10-16 13:46:35



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