Çorum'da Türkiye'ye örnek olacak proje için imzalar atıldı Bakanlık tarafından onaylanan proje kapsamında ücretsiz suni tohumlama hizmeti verilecek İki yıl boyunca uygulanacak projede hedef genetiği yüksek ırklar elde etmek

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile Türkiye’de bir ilk Çorum’da gerçekleştirilecek. İki yıl süresince uygulanacak olan proje kapsamında ücretsiz suni tohumlama hizmeti verilecek.

İki yıl süresince uygulanacak olan proje kapsamında ücretsiz suni tohumlama hizmeti verilecek. Yapılan ihale neticesinde ihaleyi kazanan damızlık sığır yetiştiricileri birliği tarafından hizmet alımı şeklinde verilecek olan suni tohumlama hizmetinden üreticilerden herhangi bir ücret alınmayacak.

Protokol töreninde konuşan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, "Uygulayacağımız bu proje ile yüzde 8090 oranında başarıyı hedeflemekteyiz. Tarım ve Orman Bakanlığının sadece Çorum’da uygulanmış olduğu bu projeyi başarıya götürmek için ben ve ekibim gece gündüz demeden hizmet vereceğiz. Köylerimize hizmeti aksatmadan götüreceğiz. Bu proje için dört araç, dört tane teknik eleman aldık. İlgili köylerdeki köy meydanlarına padoklar kurarak suni tohumlamayı etkin bir şekilde uygulamayı düşünüyoruz. Genetiği yüksek olan tohumlar kullanarak süt ve et verimi yüksek ırklar elde etmeyi hedeflemekteyiz. Üreticilerimizden hiç bir ücret almadan Bakanlığımızın vermiş olduğu parayı masraflarımızı karşılamak suretiyle halkımızın hizmetinde kullanma gayesindeyiz. Biz bu projede başarılı olursak; Türkiye genelinde bu proje bir örnek teşkil eder. Bunun için üzerimize düşen ne varsa elimizden geldiğince tüm gayretimizle Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak daha fazlasını yapmaya çalışacağız" dedi.

İki yıldır bu proje üzerinde titizlikle çalışma yürüttüklerini kaydeden İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da, "Yaklaşık dört ay önce bakanlığımız projemize onay verdi. Sungurlu, Uğurludağ ve Boğazkale’deki merkeze uzak yerleşim yerlerinde, fazla suni tohumlama hizmeti alamayan bölgelere gidilerek buralardaki hayvan ırklarını geliştirmek amacıyla bu projeyi uygulamaya karar verdik. Proje Boğazkale’de üç köy, Uğurludağ da üç köy ve Sungurlu’da dokuz köy olmak üzere üç ilçede toplam 15 köy de uygulanacaktır.

Buradaki ana amacımız et ve süt verimi yüksek ırklar elde etmektir. Bu proje Türkiye’de bir ilk olduğu için kurum olarak sıkı takip edeceğiz. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile de koordineli bir şekilde hizmetin aksatılmadan en iyi bir şekilde üreticilerimizin mağdur etmeden yürümesinden yanayız. Bu örnek bir proje başka illerde bu tip projeler yürütülmekte ama hizmet alımı şeklinde yürütülen ilk uygulamadır. Çorum’da blok olarak ihaleye çıktık. İhaleyi Çorum Damızlık Sığır Yetişleri Birliği kazandı. Zaten burada asıl amaç para kazanmak değil Çorum üreticisine ve çiftçisine kaliteli ırklar, kaliteli hayvanlar kazandırabilmektir" şeklinde konuştu.

Bu konuda bir farkındalık oluşturmak için çaba sarf ettiklerini anlatan Orhan Sarı, "Hedefimiz et ve süt üretimini artırabilmektir. Bu proje kapsamında ilimizde üç ilçede 7 bin adet hayvan üzerinde tohumlama işlemi gerçekleştirilecektir. 5 bin adet simental, 2 bin adet montofon sperması kullanılacaktır. İlimiz ineklerinin yapıları göz önünde bulundurularak kapasitelerine uygun tohumlar kullanılacaktır. Burada hayvancılığı ıslah ederken mevcut materyalin kolay doğum yapmasını sağlayacak baba genleri seçilmiştir. İnşallah bu projenin iki yıl içerisinde sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Projede amacımız yüzde 70'in üzerinde bir başarı sağlamaktır. Burada en büyük görev sahada çalışma yürütecek olan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine düşmektedir. Bütün teknik imkanları kendileri sağlayacak, tohumlamaları kendi elemanları ile yapacaklar. İl Müdürlüğü olarak biz de sahada bunların takibini yapacağız. Ülkemize örnek bir proje kazandırmış olacağız. Böylelikle ilimiz hayvancılığı da ivme kazanmış olacaktır. Bakanlığımız bu projenin neticesine göre aynı projeyi diğer illerde de uygulama yoluna gidebilir. 1 Şubat 2021 tarihi itibari ile saha çalışmalarına başlanacaktır. Proje oluşumunda Valimiz ve milletvekillerimizin desteklerini aldık. Uygulama sahasında başarı sağlanınca proje kapsamını artırmayı planlıyoruz. Şartları zor hizmet almakta zorlanan köylerimizde geniş tabanlı uygulama başlatmayı hedefliyoruz. Projemizin tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

