Hollanda'dan Çorum'a zarf içinde gönderilen uyuşturucuya suçüstü

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Yusuf ÇINAR/DODURGA (Çorum), (DHA)ÇORUM´un Dodurga ilçesinde polis ekipleri, Hollanda´dan zarf içinde gönderilen `Liserjik Asit Dietilamid´ adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili suçüstü yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hollanda'dan Çorum´un Dodurga ilçesine uyuşturucu madde geleceği yönünde bilgi üzerine harekete geçti. Kargo şirketi önünde önlem alan sivil polisler, bahse konu zarfı teslim alan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kalın posta zarfı içinde kullanıma hazır hale getirildiği tespit edilen `Liserjik Asit Dietilamid´ adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-02-23 16:33:57



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