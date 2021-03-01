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Çorum'da asırlık 2 türbeden diğerindeki mezar da boş çıktı

DHA

Çorum'da asırlık 2 türbeden diğerindeki mezar da boş çıktı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da vatandaşların dilek dileyip, dua ettiği yaklaşık 100 yıllık `Safar Dede´ türbesi, yol yapım çalışması nedeniyle kaldırıldı. Yapılan kazıda, türbedeki mezarın içinin boş olduğu ortaya çıktı. Kentte geçen yıl asırlık `Garip Dede´ türbesindeki mezarın içinin de boş çıkmasıyla; kazı yapılan aynı alan, ekiplerce dolduruldu.
Yavruturna Mahallesi'nde bulunan 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi, geçen yıl Gazi Caddesi´ni Kıbrıs Caddesi´ne bağlamak için yapılması planlanan yol nedeniyle; Çorum Müftülüğü'nden alınan onayın ardından belediye ekiplerince kazı yapılarak, kaldırıldı. Kazıda, kalıntıya rastlanmayan türbedeki mezarın boş olduğu anlaşıldı.
DİĞER MEZAR DA BOŞMUŞ
Belediye ekipleri sürdürülmek istenen yol yapım çalışmaları kapsamında; kaldırılıp, içi boş çıkan `Garip Dede´ türbesinin yakındaki `Safar Dede´ türbesi için de inceleme başlattı. Belediye ekiplerince `Safar Dede´ türbesinde yapılan kazıda da kaldırılan türbedeki mezarın boş olduğu ortaya çıktı. Yapılan kazı çalışmasında, mum yakılıp duaların yapıldığı türbede de herhangi bir kemik kalıntısına rastlanılmaması, şaşkınlık yarattı. Aralarında 50 metre mesafedeki türbelerin boş çıkmasıyla, kazı yapılan alan dolduruldu.
`HİÇBİR İZE ULAŞILAMADI´
Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, mezar içi boş çıkan türbelerde hiçbir bulguya ulaşılamadığını söyleyerek, "İtinalı bir şekilde kazı yapıldı. Her iki türbede de kemik kalıntıları bulunamadı. Daha önce yol yapım çalışması nedeniyle Garip Dede olarak bilinen türbeyi kaldırmıştık ve içi boş çıkmıştı. Bugün de Safar Dede olarak bilinen türbeyi kaldırdık onun içi de boş çıktı. Belediye ekipleri, imam ve diğer yetkililerle birlikte kazı çalışmalarını takip ettik. Ekipler 3 metre aşağıya inerek kemik kalıntıları aradı ve hiçbir ize rastlanmadı"
`İSİMLERİ YAŞATACAĞIZ´
Türbelerdeki isimleri yaşatacaklarını kaydeden Kaşar, "Tabi `kemik bulunamadı´ diye adını yaşatmayacak değiliz. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hasan Tuluk hocamızla beraber hemen yanındaki alana bir şehir çeşmesi ve dedelerimizin isimlerini yazarak adlarını yaşatacağız. Hatta bu sokağın adı da Garip Dede Sokağı olacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-03-01 14:38:12

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