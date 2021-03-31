AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: “Çorum’da eğitim kalitesinin artırılması için ne gerekiyorsa yapacağız”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum’da eğitimin kalitesinin artırılması için gereken ne varsa yapacaklarını açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, geçtiğimiz günlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Abdullah Kodek’i ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. AK Parti iktidarının eğitime büyük önem verildiğinin altını çizen Ahlatcı, eğitim camiasıyla el ele vererek eğitim alanında Çorum’u daha ileriye götürmek için gayret göstereceklerini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'de, bugüne kadar edindiği bilgi, birikim ve tecrübeleri Çorum için kullanacağını belirterek, amacının gecegündüz demeden bu ülkeye ve millete en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu sözlerine ekledi.

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