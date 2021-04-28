Işık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da trafik polislerinin dron ile yaptığı denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan 15 sürücüye para cezası kesti. Bir gün önce satın aldığı otomobili ile kırmızı ışıkta geçen Ş.D., "İlk cezam da kesilmiş oldu" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum-Ankara karayolunda dron destekli denetim yaptı. 2 saat süren denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan 15 sürücüye para cezası kesildi. 314 lira cezai işlem uygulanan sürücülerden Ş.D., kendisine ceza kesen polis memuruna "Kırmızı ışıkta geçmek zorunda kaldım, arkamdan hızla TIR geliyordu. Üstelik aracı da dün almıştım. İlk cezamda kesilmiş oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-04-28 14:01:33
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