Traktör Tır'a arkadan çarptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Traktör Tır'a arkadan çarptı

İHA

Traktör Tır'a arkadan çarptı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, kavşakta dönmeye çalışan Tır'a arkadan gelen bir traktör çarptı.
Edinilen bilgilere göre kaza SungurluÇorum karayolu Ocaklı kavşağında meydana geldi. Ocaklı kavşağında dönmeye çalışan Tır’a traktör arkadan çarptı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, traktörde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi
Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Çorum'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Çorum’da yaşayacak Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: “Kimsenin şehitlerimize bu şekilde ifade kullanmasına müsaade etmeyiz” "Kültür merkezimizi 9 Haziran’da Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adıyla açıyoruz"
YEREL HABERLER Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Çorum’da ...
Patlayan bilgisayar yangına neden oldu
YEREL HABERLER Patlayan bilgisayar yangına neden oldu
2. Lig: Yeni Çorumspor: 1 - Zonguldak Kömürspor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: Yeni Çorumspor: 1 - Zonguldak Kömürspor: 0
Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
İl Başkanı Ahlatcı muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER İl Başkanı Ahlatcı muhtarlarla bir araya geldi
Çorum’da ilk kez laparoskopik yöntemle prostat kanseri ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Çorum’da ilk kez laparoskopik yöntemle prostat ...
Osmancıklı duvar ustası binalara kimlik kazandırıyor 40 yıllık duvar ustası İbrahim Gök: "Her tuğla duvar örgüsünde farklı bir stil ve tasarım kullanıyorum"
YEREL HABERLER Osmancıklı duvar ustası binalara kimlik ...
Yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa minibüs çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa minibüs çarptı
Işık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi
YEREL HABERLER Işık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi
OKA’dan Osmancık OSB’ye 712 bin lira hibe desteği
YEREL HABERLER OKA’dan Osmancık OSB’ye 712 bin lira hibe desteği
Fore kazık imalatında çığır açacak milli projeye Bakan Varank’tan destek sözü
YEREL HABERLER Fore kazık imalatında çığır açacak milli projeye ...
Zabıta ekiplerinden semt pazarlarında denetim
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden semt pazarlarında denetim
ÇESOB Başkanı Recep Gür: "Tam kapanma sürecinde esnaf ve sanatkarlarımız ekonomik mağduriyet yaşayacaklar"
YEREL HABERLER ÇESOB Başkanı Recep Gür: "Tam kapanma sürecinde esnaf ...
Jandarmadan kablo hırsızlarına suçüstü
YEREL HABERLER Jandarmadan kablo hırsızlarına suçüstü
Jandarma silah kaçakçılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma silah kaçakçılarına göz açtırmıyor
Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince ...
Kontrolden çıkan ticari araç devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan ticari araç devrildi: 5 yaralı
Başkan Okudan, şehit öğretmenin hatırasına sahip çıktı "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin isminin değiştirilmeye çalışılmasını esefle kınıyorum”
YEREL HABERLER Başkan Okudan, şehit öğretmenin hatırasına sahip ...
Halil dede vefat etti, kedileri öksüz kaldı 15 yıldır maaşıyla sokak kedilerini besliyordu
YEREL HABERLER Halil dede vefat etti, kedileri öksüz kaldı 15 yıldır ...
Bayat’ta sokak hayvanları kısırlaştırılıyor
YEREL HABERLER Bayat’ta sokak hayvanları kısırlaştırılıyor
Çorum´da Demirciler çarşısında 4 işyeri alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Çorum´da Demirciler çarşısında 4 işyeri alevlere ...
Çorum'daki yangın kontrol altına alındı Vali Mustafa Çiftçi, ilçeye gelerek yangın hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Çorum'daki yangın kontrol altına alındı Vali Mustafa ...