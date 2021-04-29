Traktör Tır'a arkadan çarptı

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Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, kavşakta dönmeye çalışan Tır'a arkadan gelen bir traktör çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza SungurluÇorum karayolu Ocaklı kavşağında meydana geldi. Ocaklı kavşağında dönmeye çalışan Tır’a traktör arkadan çarptı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, traktörde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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