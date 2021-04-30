Çorum'da ekipleri seferber eden kadın, kısıtlama öncesi bağ evine gitmiş

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM 'da, yakınlarının dün akşamdan beri haber alamadığı Yeter Gösterir (75) için polis ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Merdivenle girilen dairesi boş olan kadın, tam kapanma sürecini geçirmek için gittiği bağ evinde bulundu.
Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1´inci Cadde'de bulunan binanın 4´üncü katındaki dairede oturan Yeter Gösterir´den dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri, kapı açılmayınca itfaiye ekibi çağırdı. İtfaiyeciler, merdiven uzatarak, balkondan polislerle girdikleri evde kimsenin olmadığını belirledi. Kadının cep telefonu ise evde bulundu. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, Gösterir'in bağ evine giderken görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, Gösterir'i bağ evinde buldu. Yeter Gösterir'in tam kapanma öncesi 17 günü geçirmek amacıyla bağ evine gittiği, telefonunu ise evde unuttuğu için yakınlarına haber veremediği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-04-30 10:26:04
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