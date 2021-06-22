Boğazkale’yi yağış vurdu, tarım arazileri sular altında kaldı Şiddetli yağış nedeniyle sele kapılan bir traktör sürüklendi

Çorum’un Boğazkale ilçesinde etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle sele kapılan bir traktör sürüklenirken, ilçeye bağlı Yazır köyünde 3 evin zemin katlarını su bastı.

Edinilen bilgilere göre, Boğazkale ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Şiddetli sağanak nedeniyle bazı köylerde su taşkınları yaşanırken, tarım arazileri de sular altında kaldı. İlçe merkezinde cadde ve sokaklar sel sularının getirdiği balçıkla kaplandı.



Kaymakam Görmüş köyleri inceledi

Yaşanan sel felaketinin ardından Boğazkale Kaymakam Vekili Fatih Görmüş, ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Yazır köyünde 3 evin zemin katlarını su bastığını, bir köyün kanalizasyon hattının zarar gördüğünü ve ilçedeki tarım arazilerinin de şiddetli yağış nedeniyle hasar aldığını dile getiren Kaymakam Görmüş, ekiplerin kırsalda incelemelerinin devam ettiğini bildirdi.



Başkan Ocaklı sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün sabah 07.0009.00 saatleri arasında etkili olan sağanak yağış sonucu oluşan su taşkını, selde can kaybı olmaması sevindirici haber verirken bazı vatandaşlarımızın evi, bahçesi ve hayvanları zarar görmüştür. Tüm halkımıza geçmiş olsun dilerim” ifadelerine yer verdi.

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