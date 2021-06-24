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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'a 17 doktor atandı

İHA

Çorum'a 17 doktor atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’a 15 uzman tabip ve 2 pratisyen hekim olmak üzere 17 yeni doktor ataması yapıldı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum ve ilçe hastanelerine 15 uzman doktorun ve 2 pratisyen hekimin atandığını bildirdi. Ceylan, yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile yaptığımız görüşmelerde Çorum ve ilçelerimizin doktor eksiklerini ileterek, eksikliklerin giderilmesi için talepte bulunmuştuk. Taleplerimiz doğrultusunda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 İç Hastalıkları Uzmanı, 1 Radyoloji Uzmanı, 1 Acil Tıp Uzmanı, 1 Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı, 1 Yoğun Bakım Uzmanı ve 1 Pratisyen Hekim ile Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanemize 1 Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve ilçelerimizden Alaca Devlet Hastanemize 1 Genel Cerrah Uzmanı, Bayat Devlet Hastanemize 1 Aile Hekimi Uzmanı, Osmancık İlçe Sağlık Müdürlüğümüze 1 Aile Hekimi Uzmanı, Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğümüze 1 Aile Hekimi Uzmanı, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanemize 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 Göz Doktoru, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanemize 1 İç Hastalıkları Uzmanı ile 1 Pratisyen Hekim atamaları gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığımız tarafından il ve ilçelerimize ataması yapılan doktorlarımızın Temmuz ayı itibariyle görevlerine başlayacaklardır. Çorum ve ilçelerimizdeki hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

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