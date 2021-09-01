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Osmancık'ta yapımı tamamlanan belediyespor sosyal tesisleri hizmete açıldı 30 yataklı sosyal tesis sporun her branşına hizmet verecek

İHA

Osmancık'ta yapımı tamamlanan belediyespor sosyal tesisleri hizmete açıldı 30 yataklı sosyal tesis sporun her branşına hizmet verecek

Çorum'un Osmancık ilçesinde yapımı tamamlanan Belediyespor Kulübü'nün Sosyal Tesisleri gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya tarafından yapılan açılışta sporcular da hazır bulundu.
Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Ergün, "Osmancık Belediyespor bilindiği üzere Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmektedir. 2012 yılında daha önce kurduğumuz bir takımla müsabakalar yapıp 2014 yılında şampiyon olup 2015 yılında BAL’da oynama hakkı kazandık. O günden bu güne 6 yıl geçti. 6 yılda Osmancık’ta spor adına birçok şey değişti. Düştük, bir daha çıktık, BAL’da tekrar oynama hakkı kazandık. O yılların sorunları ile bu yılların sorunları aynen devam etmekteydi. Kalacak tesisimiz yoktu, futbolcularımızı evlerde, otellerde konaklattık. Konaklama, taşıma her anlamda kulübün yönetimini alan herkes çok sıkıntılar çekti. Belediyemizin öncülüğünde yönetim kurulumuzla beraber, kaymakamımızın bize verdiği pozitif enerji ile burada Koyun Baba Vakfı’nın yönetimi ile görüşerek binanın bir kısmını tadilata aldık, yeniden inşaa ettik. 3. ligde birçok takımın sahip olamadığı bir konaklama tesisine sahip olduk" şeklinde konuştu.
3. Lig profesyonel müsabakalarını Osmancık’ta her beraber seyretmeyi ümit ettiklerini söyleyen Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eger, "Osmancık tek branşta değil bütün branşlarda ilimizi Türkiye genelinde başarılı bir şekilde temsil ediyor. Başta Futbol ve Voleybol olmak üzere, Badminton’da Avrupa derecelerimiz var. Osmancık’ta spor salonumuzu voleybol ve badminton gibi salon sporları için en uygun hale getirdik. İstiyoruz ki Türkiye Şampiyonasını ilçemizde spor salonumuzda gerçekleştirelim” dedi.

"Çorum ilçelerinde olmayanı yapalım istedik"
Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de, “Sporun her alanında Osmancık Belediyespor’u yaşatacağız. Burada 30 yakın yataklı bir sosyal tesisi kazandırdık ilçemize. Belediyespora başarılar diliyor, daha iyi yerlerde görmek istiyoruz” diye konuştu.

"Osmancık sporun her alanında iddialı olmalı"
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, ”Osmancık Belediyespor hepimizin ortak paydası. Bu ortak payda içerisinde ilçemiz açısından çok güzel gelişmeler olacaktır. İlçede herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yaparsa o zaman başarı gelecektir. Kulüp yönetiminde çok değerli işadamları var, Osmancık için hepsi çok değerli hizmetlerde bulunuyorlar, istihdam sağlıyorlar. Bu işlerin yanında Osmancık Belediyespor için taşın altına elini koymuşlar ve bir değerimize sahip çıkmışlar. Bizlerde kaymakamlık olarak her zaman desteğimizi sürdüreceğiz. Osmancık sporun her alanında iddialı olmak zorunda. Bunların başında da futbol geliyor. Geçmişte birçok başarılara imza atmış inşallah önümüzdeki günlerde bu güzel tesislerin de yardımıyla futbolcu kardeşlerimizin de gayretiyle çok daha güzel başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Diğer spor branşlarında da inşallah Osmancık’ın ismini tüm Türkiye’ye ve Uluslararası turnuvalara duyuracağız” ifadelerini kullandı.

"Spor Bakanımız Çorum’a gelecek"
Osmancık’ta sporun gelişmesi adına her türlü yatırımı yapacaklarını belirten AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da, "Osmancık ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunduğumuz projeler var, Bakanımızın masasında duruyor. Şu anda belediyemizin pazar yeri olarak kullanılan alana badminton sahası, okçuluk salonu, kapalı tenis kortu, futbol antrenman sahası ve değişik tesisleri ile spor kompleksine çevireceğiz. Yine belediyemizin vermiş olduğu şehrin Kamil yolu tarafında büyükçe bir arsaya Ahmet Aksu’nun da katkıları ile Futbol Federasyonu’na da futbol tesisi yapacağız bunun çalışmaları da devam ediyor. Gençlerimiz spor dalları ile uğraşsın diye gereken her türlü imkanı sizlerin de desteği ile sağlayacağız. Meclis açıldığında Spor Bakanımızı da Çorum’a davet edeceğiz. İki gün Çorum’da kalacak. Bir gün Çorum’un kuzeyinde Laçin, Oğuzlar, Osmancık, Kargı, bir günde güneyinde tüm ilçelerimizi gezip spor anlamında neye ihtiyacımız varsa hepsini beraber yapacağız" dedi.

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