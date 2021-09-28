Koruma kurulu istişare toplantısı Boğazkale'de gerçekleştirildi

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 112. Maddesi gereğince oluşturulan ve aynı yönetmeliğin 114. Maddesi gereğince üç ayda bir toplanması gereken Koruma kurulu toplantısı Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni'nin başkanlığında Boğazkale Dulkadiroğluları konağında gerçekleştirildi.

Koruma Kurulu Başkanı Mehmet Çepni ile Sungurlu, Alaca, Boğazkale İlçe komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri ele alındı. Toplantı gündeminde yer alan denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ve maddi durumu zayıf olan hükümlü çocuklarına yapılabilecek yardımlar hakkında koruma kurulu üyelerine bilgi verildi.

Eski Hükümlülere yönelik açılan 'Sürü Yönetimi Elamanı Hayvan Yetiştiriciliği Kursu'nu tamamlayan hükümlülere sertifikalarının dağıtılması ve Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği projesine devam etmekte olan eski bir hükümlünün projesi hakkında koruma kurulu üyelerine bilgi vermesinin ardından Koruma kurulu üyelerinin gündeme ilişkin görüş ve önerilerini belirtmeleri ve gündeme yönelik kararların alınmasıyla toplantı sona erdi.

Toplantıya Koruma Kurulu Başkanı Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Saltu, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Sungurlu İlçe Jandarma Komutanı J. Ybz. Görkem Gülcan, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Sungurlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Alaattin Kayaer, Sungurlu Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Mustafa Yetik, Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, Sungurlu Halk Bankası Müdürü Engin Eker, Alaca Milli Eğitim Şube Müdürü Enes Tombul, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin, Alaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer Osman Doğan, Boğazkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutu Fırat, Boğazkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şahin Şeker katıldı.

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