Çorum leblebisi, külliye mutfağına girdi Emine Erdoğan’dan leblebi helvasına övgü

Çorum’un meşhur leblebisi şimdi de külliye mutfağına girdi. Faydaları ve lezzetiyle dillere destan leblebiden yapılan helva, külliye mutfağında yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ünlü şef, akademisyen ve uzmanların katkılarıyla hazırlanan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabı Türk mutfağını dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Kitapta meşhur Çorum leblebisinden yapılan leblebi helvası da yer aldı.

Leblebi helvasının tarifinin yer aldığı kitapta helva ile ilgili şu ifadelere yer verildi.

Külliye mutfağı unutulmuş tariflerin yeniden hatırlanmasını misyon edinmiştir. Bu nedenle yöresel lezzetler üzerinde çalışmalar yürütülerek damaklarla tekrar buluşturulur. Leblebi helvası, Çorum’un unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinden biri olarak Külliye mutfağının menüleri arasına dahil edilmiştir. Bu tarif gelenekselliğin dışında glütensiz helva alternatifi olarak da önem kazanır. Helva, manda sütü ve saf salep ile yapılmış dondurmayla bir araya getirilerek daha da zenginleşirken, mayhoş vişne ve orman meyveleri ise damakta hoş bir zıtlık oluşturup ferahlık hissi oluşturur.

'Emine Erdoğan’dan leblebi helvasına övgü'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kitapta yer alan tüm tarifleri çok önemsediğini, asırlardır sofralarımıza şenlendiren yiyeceklerin tüm dünya için şifa ve afiyet kaynağı olmasını dilediğini ifade ederek, “Ne yazık ki Türk Mutfağı denilince akıllara hala sadece baklava ve kebap geliyor. Kitapta benim için özel değeri olan iki tarif var. Bunlardan biri leblebi unu helvası” şeklinde konuştu.

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